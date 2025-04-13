Два человека погибли при крушении самолёта на севере Германии
Bild: На севере ФРГ упал небольшой самолёт, погибли два человека
Самолёт в небе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel
В немецком городе Зальцгиттер произошло крушение небольшого самолёта. В результате происшествия погибло два человека, сообщает газета Bild.
Самолёт принадлежал компании Salzgitter AG. Примерно в 9:45 по местному времени (10:45 по московскому) обращение поступило в пожарную службу. Воздушное судно пролетело чуть меньше километра, после чего рухнуло. Вспыхнул пожар.
В газете уточняется, что оба пилота, находившихся в самолёте, погибли. Причины авиакатастрофы на данный момент неясны.
Ранее сообщалось, что в ЮАР вертолёт Robinson R44 Raven II потерпел крушение, потому что пингвин, находившийся на борту, случайно задел рычаг управления.