Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 11:31

Два человека погибли при крушении самолёта на севере Германии

Bild: На севере ФРГ упал небольшой самолёт, погибли два человека

Самолёт в небе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Самолёт в небе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

В немецком городе Зальцгиттер произошло крушение небольшого самолёта. В результате происшествия погибло два человека, сообщает газета Bild.

Самолёт принадлежал компании Salzgitter AG. Примерно в 9:45 по местному времени (10:45 по московскому) обращение поступило в пожарную службу. Воздушное судно пролетело чуть меньше километра, после чего рухнуло. Вспыхнул пожар.

В газете уточняется, что оба пилота, находившихся в самолёте, погибли. Причины авиакатастрофы на данный момент неясны.

Самолёт упал прямо на дорогу во Флориде, есть жертвы
Самолёт упал прямо на дорогу во Флориде, есть жертвы

Ранее сообщалось, что в ЮАР вертолёт Robinson R44 Raven II потерпел крушение, потому что пингвин, находившийся на борту, случайно задел рычаг управления.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Германия
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar