Два человека погибли при крушении самолёта на севере Германии

В немецком городе Зальцгиттер произошло крушение небольшого самолёта. В результате происшествия погибло два человека, сообщает газета Bild.

Самолёт принадлежал компании Salzgitter AG. Примерно в 9:45 по местному времени (10:45 по московскому) обращение поступило в пожарную службу. Воздушное судно пролетело чуть меньше километра, после чего рухнуло. Вспыхнул пожар.

В газете уточняется, что оба пилота, находившихся в самолёте, погибли. Причины авиакатастрофы на данный момент неясны.