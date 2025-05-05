В Хабаровске конь-беглец стал виновником аварии

В Хабаровске конь орловской рысистой породы по кличке «Заклинатель» сбежал от хозяина и стал причиной дорожного происшествия. Как сообщает городская полиция, сообщения о бродячей лошади на проезжей части поступили в дежурную часть.

На перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного беглец выскочил на дорогу, где столкнулся с автомобилем и оставил на «железном коне» внушительную вмятину. Инцидент попал на видео и разошелся в социальных сетях.

Конь стал виновником аварии. Видео © Telegram /Amur Mash

Владельцем «Заклинателя» оказался 50-летний житель Приморского края, проживающий неподалёку от места происшествия. Он рассказал, что конь самостоятельно покинул территорию его частного дома. На мужчину составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Ему грозит штраф в размере 800 рублей. Полиция отловила животное и вернула его владельцу.