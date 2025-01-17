Пьяный хозяин оставил привязанного коня на пустыре в Приморье без воды и еды

В посёлке Дунай Приморского края местные жители вынуждены самостоятельно заботиться о коне, которого его хозяин Аркадий бросил без еды и воды на пустыре. Мужчина, по словам очевидцев, злоупотребляет алкоголем и давно пренебрегает своими обязанностями по уходу за животным, пишет SHOT.

Этим летом соседи заметили, что конь начал бесцельно бродить по посёлку в поисках пищи. Один из очевидцев рассказал, что голодное животное даже пыталось выхватить из рук пакет с мусором. Вместо того чтобы позаботиться о питомце, Аркадий привязал его за гаражами и с тех пор не уделял ему никакого внимания.

Хозяин оставил привязанного коня без воды и еды. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители не остались равнодушными: они ежедневно приносили коню еду и воду. Люди рассказывают, что животное сильно истощено, а в условиях зимних морозов его состояние только ухудшается.

Попытки поговорить с хозяином успехом не увенчались. Соседи утверждают, что мужчина ушёл в очередной запой и игнорирует все обращения. Люди призывают зоозащитников и представителей властей вмешаться, чтобы решить проблему и спасти жизнь животного.