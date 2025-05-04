Сбежавшие с выпаса кони сбили 7-летнюю девочку во дворе дома в Новокузнецке

В Новокузнецке семилетняя девочка пострадала, попав под копыта двух сбежавших лошадей. Инцидент произошёл во дворе жилого дома в Орджоникидзевском районе. Жеребцы Крик и Рубин, оставленные без присмотра, вырвались с пастбища и понеслись по улице, куда глаза глядят.

Девочка была госпитализирована с ушибами и ссадинами, сообщает официальный телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области. Момент происшествия был зафиксирован камерами видеонаблюдения, и видео быстро распространилось в Сети. На кадрах видно, как дети, заметив несущихся лошадей, разбегаются в разные стороны. К сожалению, одна из девочек не успела увернуться.

Кони сбили 7-летнюю девочку во дворе дома в Новокузнецке. Видео © SHOT

Полиция оперативно установила хозяйку животных. Женщина пояснила, что кони сбежали с выпаса, где за ними присматривала её несовершеннолетняя дочь. Один из жеребцов был найден вскоре после побега, поиски второго коня — Рубина — продолжаются. Владелице лошадей грозит административная ответственность и штраф в размере до двух тысяч рублей.