Три девочки из Нижнего Новгорода устроили пытки над лошадью за отказ делать трюки

В спортшколе в Нижнем Новгороде три девочки в возрасте от 12 до 14 лет жестоко избили лошадь, региональное Министерство спорта инициировало проверку по факту случившегося. Состояние животного оценивается как удовлетворительное.

В Нижнем Новгороде девочки избили лошадь. Фото © VK / Подслушано. Нижний Новгород.

Пострадавшая от избиений лошадь. Фото © VK / Подслушано. Нижний Новгород.

«По вопросу нарушения правил и техники безопасности при взаимодействии с лошадьми тремя несовершеннолетними обучающимися спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту руководством учреждения проводится внутренняя поверка. Нарушившие правила обращения с лошадьми дети отстранены от занятий», — сообщили журналистам в ведомстве.

Дети отстранены от занятий. 5 мая состоится педсовет, который рассмотрит вопрос их отчисления из школы.

В министерстве добавили, что также будет проверено надлежащее исполнение своих обязанностей тренером группы, в которой учились подростки. Как пишут местные СМИ, девочки зашли в стойло к лошади по кличке Иоланта, связали ей ноги и пытались заставить делать трюки. Когда животное отказалось подчиняться, его начали бить. По словам ветеринаров, у лошади рваные раны на теле и голове, под вопросом остаётся её психическое состояние после издевательств.