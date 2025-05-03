Три девочки из Нижнего Новгорода устроили пытки над лошадью за отказ делать трюки
Нижегородское Минспорта начало проверку по факту избиения лошади тремя девочками
В спортшколе в Нижнем Новгороде три девочки в возрасте от 12 до 14 лет жестоко избили лошадь, региональное Министерство спорта инициировало проверку по факту случившегося. Состояние животного оценивается как удовлетворительное.
Пострадавшая от избиений лошадь. Фото © VK / Подслушано. Нижний Новгород.
«По вопросу нарушения правил и техники безопасности при взаимодействии с лошадьми тремя несовершеннолетними обучающимися спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту руководством учреждения проводится внутренняя поверка. Нарушившие правила обращения с лошадьми дети отстранены от занятий», — сообщили журналистам в ведомстве.
Дети отстранены от занятий. 5 мая состоится педсовет, который рассмотрит вопрос их отчисления из школы.
В министерстве добавили, что также будет проверено надлежащее исполнение своих обязанностей тренером группы, в которой учились подростки. Как пишут местные СМИ, девочки зашли в стойло к лошади по кличке Иоланта, связали ей ноги и пытались заставить делать трюки. Когда животное отказалось подчиняться, его начали бить. По словам ветеринаров, у лошади рваные раны на теле и голове, под вопросом остаётся её психическое состояние после издевательств.
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