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Регион
6 мая, 01:44

В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле ввели ограничения на работу аэропортов

Самолёт. Обложка © freepik / wirestock

Самолёт. Обложка © freepik / wirestock

В связи с необходимостью обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов Росавиация ввела временные ограничения на работу ещё трех аэропортов — в Иваново (Южный), Нижнем Новгороде (Стригино) и Ярославле (Туношна).

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В Калуге, Волгограде и Саратове временно приостановлена работа аэропортов
В Калуге, Волгограде и Саратове временно приостановлена работа аэропортов

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 19 беспилотников, летящих к столице с разных направлений. Десятки вражеских дронов также были уничтожены над Воронежской областью – там сбили не менее 18 БПЛА. А над Пензенской областью ликвидировали 10 воздушных объектов.

Юния Ларсон
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