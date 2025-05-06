В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле ввели ограничения на работу аэропортов
Самолёт. Обложка © freepik / wirestock
В связи с необходимостью обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов Росавиация ввела временные ограничения на работу ещё трех аэропортов — в Иваново (Южный), Нижнем Новгороде (Стригино) и Ярославле (Туношна).
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 19 беспилотников, летящих к столице с разных направлений. Десятки вражеских дронов также были уничтожены над Воронежской областью – там сбили не менее 18 БПЛА. А над Пензенской областью ликвидировали 10 воздушных объектов.