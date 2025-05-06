Воронежская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА
Гусев: ПВО сбила не менее 18 беспилотников ВСУ в Воронежской области
БПЛА. Обложка © freepik / vecstock
Ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ отразили удар ВСУ по Воронежской области, уничтожив не менее 18 беспилотников в шести муниципалитетах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Обнаружены и уничтожены уже не менее 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», – заявил Гусев в телеграм-канале.
Однако последствия атаки всё же есть: в результате падения обломков сбитых беспилотников в городе на юге области повреждены окна в нежилом здании, кровля и хозпостройки двух частных домов, а также остекление автомобиля «Газель». Кроме того, в местном парке произошло возгорание на детской площадке.
Губернатор заверил, что оперативные службы уже работают на местах происшествий и в кратчайшие сроки приступят к восстановлению повреждённого имущества. Опасность атаки БПЛА в регионе при этом сохраняется.
Десятки беспилотников ВСУ атаковали Москву в ночь с 5 на 6 мая. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили все вражеские дроны. Обломки одного из БПЛА упали на жилой дом на Каширском шоссе.