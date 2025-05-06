Воронежская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА

Ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ отразили удар ВСУ по Воронежской области, уничтожив не менее 18 беспилотников в шести муниципалитетах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Обнаружены и уничтожены уже не менее 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», – заявил Гусев в телеграм-канале.

Однако последствия атаки всё же есть: в результате падения обломков сбитых беспилотников в городе на юге области повреждены окна в нежилом здании, кровля и хозпостройки двух частных домов, а также остекление автомобиля «Газель». Кроме того, в местном парке произошло возгорание на детской площадке.