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Специальная военная операция (СВО)

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6 мая, 00:25

Десять дронов ВСУ сбили ночью над Пензенской областью

Беспилотник самолётного типа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Беспилотник самолётного типа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В ночь на 6 мафя над Пензенской областью сбили десять дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«10 БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования», написал глава региона в Telegram-канале.

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Мельниченко уточнил, что массированная атака БПЛА на Пензенскую область обошлась без пострадавших и разрушений на земле. Власти просят людей не снимать фото и видео с мест падения БПЛА, а также доверять только проверенной информации.

Как сообщал Life.ru, в эти же часы на подлёте к Москве сбили 19 украинских дронов. О работе сил ПВО сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Обломки одного из украинских дронов попали в жилой дом на Каширском шоссе.

Лия Мурадьян
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