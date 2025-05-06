Десять дронов ВСУ сбили ночью над Пензенской областью

В ночь на 6 мафя над Пензенской областью сбили десять дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«10 БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования», — написал глава региона в Telegram-канале.

Мельниченко уточнил, что массированная атака БПЛА на Пензенскую область обошлась без пострадавших и разрушений на земле. Власти просят людей не снимать фото и видео с мест падения БПЛА, а также доверять только проверенной информации.