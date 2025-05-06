Десять дронов ВСУ сбили ночью над Пензенской областью
Беспилотник самолётного типа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В ночь на 6 мафя над Пензенской областью сбили десять дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«10 БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования», — написал глава региона в Telegram-канале.
Мельниченко уточнил, что массированная атака БПЛА на Пензенскую область обошлась без пострадавших и разрушений на земле. Власти просят людей не снимать фото и видео с мест падения БПЛА, а также доверять только проверенной информации.
Как сообщал Life.ru, в эти же часы на подлёте к Москве сбили 19 украинских дронов. О работе сил ПВО сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Обломки одного из украинских дронов попали в жилой дом на Каширском шоссе.