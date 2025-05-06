День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 00:02

Обломки сбитого украинского дрона попали в жилой дом на Каширском шоссе

SHOT показал обломки украинского БПЛА, упавшего на жилой дом в Москве

Во время ночной атаки ВСУ на Москву обломки сбитого силами российской ПВО беспилотника рухнули прямо на жилой дом на Каширском шоссе.

«Всё в скорой помощи, в пожарных», – рассказала SHOT местная жительница.

Жительница Москвы рассказала о попадании обломков БПЛА в жилой дом. Видео © SHOT

В результате падения осколки БПЛА разнесли витрину цветочного магазина, расположенного в доме, и выбили стёкла в нескольких квартирах. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте ЧП продолжают работать оперативные службы.

В Калуге, Волгограде и Саратове временно приостановлена работа аэропортов
В Калуге, Волгограде и Саратове временно приостановлена работа аэропортов

Напомним, ночью 6 мая силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на город. По словам градоначальника, пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юния Ларсон
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar