Обломки сбитого украинского дрона попали в жилой дом на Каширском шоссе
SHOT показал обломки украинского БПЛА, упавшего на жилой дом в Москве
Во время ночной атаки ВСУ на Москву обломки сбитого силами российской ПВО беспилотника рухнули прямо на жилой дом на Каширском шоссе.
«Всё в скорой помощи, в пожарных», – рассказала SHOT местная жительница.
Жительница Москвы рассказала о попадании обломков БПЛА в жилой дом. Видео © SHOT
В результате падения осколки БПЛА разнесли витрину цветочного магазина, расположенного в доме, и выбили стёкла в нескольких квартирах. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте ЧП продолжают работать оперативные службы.
Напомним, ночью 6 мая силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на город. По словам градоначальника, пострадавших нет.
Telegram / SHOT