Обломки сбитого украинского дрона попали в жилой дом на Каширском шоссе

Во время ночной атаки ВСУ на Москву обломки сбитого силами российской ПВО беспилотника рухнули прямо на жилой дом на Каширском шоссе.

«Всё в скорой помощи, в пожарных», – рассказала SHOT местная жительница.

Жительница Москвы рассказала о попадании обломков БПЛА в жилой дом. Видео © SHOT

В результате падения осколки БПЛА разнесли витрину цветочного магазина, расположенного в доме, и выбили стёкла в нескольких квартирах. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте ЧП продолжают работать оперативные службы.