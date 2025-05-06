Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё десять летевших на Москву беспилотников
В Подмосковье сбили уже 19 украинских беспилотников. Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов
Ещё десять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, ликвидированы силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», — написал Собянин в телеграм-канале.
По словам градоначальника, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествий работают специалисты экстренных служб.
Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации девяти беспилотников, двигавшихся на столицу. Для обеспечения работы военных в четырёх столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево — был объявлен план «Ковёр».