Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё десять летевших на Москву беспилотников

Ещё десять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, ликвидированы силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», — написал Собянин в телеграм-канале.

По словам градоначальника, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествий работают специалисты экстренных служб.