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5 мая, 23:23

Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё десять летевших на Москву беспилотников

В Подмосковье сбили уже 19 украинских беспилотников. Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

В Подмосковье сбили уже 19 украинских беспилотников. Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Ещё десять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы, ликвидированы силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», — написал Собянин в телеграм-канале.

По словам градоначальника, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествий работают специалисты экстренных служб.

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Собянин: Обломки одного из сбитых БПЛА упали на Каширском шоссе

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации девяти беспилотников, двигавшихся на столицу. Для обеспечения работы военных в четырёх столичных аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево — был объявлен план «Ковёр».

Артур Лапсаков
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