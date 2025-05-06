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6 мая, 06:22

ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью БПЛА типа «Лютый»

ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью БПЛА типа «Лютый». Обложка © Life.ru / Шедеврум

ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью БПЛА типа «Лютый». Обложка © Life.ru / Шедеврум

ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью роя беспилотников «Лютый», сообщает SHOT.

Дроны, летевшие плотной стаей, частично были перехвачены ещё на дальних подступах — в Калужской области. Эти БПЛА, способные преодолевать до 1000 км и нести до 50 кг взрывчатки, не достигли целей.

Во Владимирской области сбили беспилотник ВСУ
Во Владимирской области сбили беспилотник ВСУ

Напомним, минувшей ночью силы ПВО уничтожили над Россией 105 украинских беспилотников. Самые массированные атаки приняли на себя Брянская (32 БПЛА), Воронежская (22) и Московская (19) области. Один из уничтоженных дронов рухнул на жилой дом на Каширском шоссе, повредив витрину цветочного магазина и несколько окон.

Оксана Попова
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