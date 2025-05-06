ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью БПЛА типа «Лютый»

ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью роя беспилотников «Лютый», сообщает SHOT.

Дроны, летевшие плотной стаей, частично были перехвачены ещё на дальних подступах — в Калужской области. Эти БПЛА, способные преодолевать до 1000 км и нести до 50 кг взрывчатки, не достигли целей.