ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью БПЛА типа «Лютый»
ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью БПЛА типа «Лютый». Обложка © Life.ru / Шедеврум
ВСУ устроили налёт на Москву и Подмосковье с помощью роя беспилотников «Лютый», сообщает SHOT.
Дроны, летевшие плотной стаей, частично были перехвачены ещё на дальних подступах — в Калужской области. Эти БПЛА, способные преодолевать до 1000 км и нести до 50 кг взрывчатки, не достигли целей.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО уничтожили над Россией 105 украинских беспилотников. Самые массированные атаки приняли на себя Брянская (32 БПЛА), Воронежская (22) и Московская (19) области. Один из уничтоженных дронов рухнул на жилой дом на Каширском шоссе, повредив витрину цветочного магазина и несколько окон.