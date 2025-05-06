Во Владимирской области сбили беспилотник ВСУ

В ночь на 6 мая Владимирская область подверглась атаке с воздуха. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что над территорией региона был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ.

«Ночью на территории Владимирской области силами ПВО уничтожен БПЛА», – написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что атака обошлась без жертв и разрушений на земле.