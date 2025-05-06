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Регион
6 мая, 04:53

Во Владимирской области сбили беспилотник ВСУ

БПЛА. Обложка © freepik

БПЛА. Обложка © freepik

В ночь на 6 мая Владимирская область подверглась атаке с воздуха. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что над территорией региона был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ.

«Ночью на территории Владимирской области силами ПВО уничтожен БПЛА», – написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что атака обошлась без жертв и разрушений на земле.

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Об отражении атаки ВСУ ночью рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Над территорией столичного региона сбили 19 беспилотников. Обломки одного из них попали в жилой дом на Каширском шоссе.

Юния Ларсон
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