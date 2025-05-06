«Не подходите лучше!»: Появилось видео с места падения частей дрона в Подмосковье, рухнувшего на парковку

Появились кадры с места падения обломков беспилотника в Московской области, которые были уничтожены сегодня днём. Они упали прямо на парковку между автомобилями.

Появились кадры с места падения обломков беспилотника в Московской области, которые были уничтожены сегодня днём. Видео

«Не подходите лучше! Не дай Бог заряжен!», — слышен голос на видео.