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6 мая, 15:09

Дроны, атаковавшие Подмосковье, были начинены поражающими элементами

SHOT: Атаковавшие Подмосковье БПЛА были начинены поражающими элементами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Беспилотники, которые атаковали территорию Московской области, были начинены поражающими элементами. В них находились металлические шарики диаметром до 4 миллиметров. Об этом сообщает SHOT.

Украинский беспилотник атакует Московскую область. Видео © Telegram/ SHOT

По данным телеграм-канала, беспилотники могли запустить с территории Днепропетровской области Украины.

Напомним, что в небе над Подмосковьем были перехвачены два украинских БПЛА. Один из них был уничтожен в районе Ногинска, второй — над Щёлково. Предположительно, ВСУ применили для очередной атаки самодельные беспилотники модели «Лютый». Уничтожение дронов ВСУ подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Полина Никифорова
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