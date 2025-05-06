Дроны, атаковавшие Подмосковье, были начинены поражающими элементами
SHOT: Атаковавшие Подмосковье БПЛА были начинены поражающими элементами
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Беспилотники, которые атаковали территорию Московской области, были начинены поражающими элементами. В них находились металлические шарики диаметром до 4 миллиметров. Об этом сообщает SHOT.
Украинский беспилотник атакует Московскую область. Видео © Telegram/ SHOT
По данным телеграм-канала, беспилотники могли запустить с территории Днепропетровской области Украины.
Напомним, что в небе над Подмосковьем были перехвачены два украинских БПЛА. Один из них был уничтожен в районе Ногинска, второй — над Щёлково. Предположительно, ВСУ применили для очередной атаки самодельные беспилотники модели «Лютый». Уничтожение дронов ВСУ подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.