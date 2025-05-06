Собянин подтвердил уничтожение двух украинских БПЛА над Московской областью
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Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что силами Минобороны были обнаружены и нейтрализованы два беспилотника, которые летели на столицу со стороны Подмосковья. Об этом сказано в заявлении градоначальника в его телеграм-канале.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении мэра.
Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве над Московской областью были перехвачены два украинских беспилотника. Один из них был уничтожен в районе Ногинска, второй — над Щёлково. Предположительно, ВСУ применили для очередной атаки самодельные беспилотники модели «Лютый».