Собянин подтвердил уничтожение двух украинских БПЛА над Московской областью

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что силами Минобороны были обнаружены и нейтрализованы два беспилотника, которые летели на столицу со стороны Подмосковья. Об этом сказано в заявлении градоначальника в его телеграм-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении мэра.