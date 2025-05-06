День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 14:53

Собянин подтвердил уничтожение двух украинских БПЛА над Московской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что силами Минобороны были обнаружены и нейтрализованы два беспилотника, которые летели на столицу со стороны Подмосковья. Об этом сказано в заявлении градоначальника в его телеграм-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении мэра.

Сажа на фасаде и выбитые стёкла: Появились фото с места падения БПЛА в Москве
Сажа на фасаде и выбитые стёкла: Появились фото с места падения БПЛА в Москве

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве над Московской областью были перехвачены два украинских беспилотника. Один из них был уничтожен в районе Ногинска, второй — над Щёлково. Предположительно, ВСУ применили для очередной атаки самодельные беспилотники модели «Лютый».

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar