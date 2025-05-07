Пассажиры в ожидании: Украинские БПЛА парализовали работу Внуково и Домодедово
Пассажиры застряли на 12 часов во Внуково и Домодедово из-за задержек рейсов
В московских аэропортах Внуково и Домодедово царит напряжённая атмосфера: атаки украинских беспилотников привели к задержкам рейсов, из-за чего многие пассажиры застряли в терминалах, некоторые — с прошлой ночи.
Пассажиры застряли на 12 часов во Внуково и Домодедово из-за задержек рейсов. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказывают очевидцы каналу SHOT, люди, включая семьи с детьми, вынуждены устраиваться на ночлег прямо на полу, лестницах или у стоек регистрации. У части пассажиров рейсы отложены более чем на 12 часов.
Во Внуково ситуация постепенно нормализуется: аэропорт начал отправлять и принимать самолёты. В Домодедово пока лишь регистрируют пассажиров на рейсы, запланированные на ближайшее время.
Ранее план «Ковёр» был объявлен в некоторых аэропортах Москвы на фоне серии атак украинских БПЛА. Спустя несколько часов ограничения сняли.
Telegram / SHOT