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7 мая, 06:27

Пассажиры в ожидании: Украинские БПЛА парализовали работу Внуково и Домодедово

Пассажиры застряли на 12 часов во Внуково и Домодедово из-за задержек рейсов

В московских аэропортах Внуково и Домодедово царит напряжённая атмосфера: атаки украинских беспилотников привели к задержкам рейсов, из-за чего многие пассажиры застряли в терминалах, некоторые — с прошлой ночи.

Пассажиры застряли на 12 часов во Внуково и Домодедово из-за задержек рейсов. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказывают очевидцы каналу SHOT, люди, включая семьи с детьми, вынуждены устраиваться на ночлег прямо на полу, лестницах или у стоек регистрации. У части пассажиров рейсы отложены более чем на 12 часов.

Во Внуково ситуация постепенно нормализуется: аэропорт начал отправлять и принимать самолёты. В Домодедово пока лишь регистрируют пассажиров на рейсы, запланированные на ближайшее время.

План «Ковёр» введён в аэропорту Казани
План «Ковёр» введён в аэропорту Казани

Ранее план «Ковёр» был объявлен в некоторых аэропортах Москвы на фоне серии атак украинских БПЛА. Спустя несколько часов ограничения сняли.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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