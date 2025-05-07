План «Ковёр» введён в аэропорту Шереметьево
Росавиация объявила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 01:00 мск введены также в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении.
Напомним, что 6 мая Вооружённые силы Украины несколько раз пытались атаковать Москву с применением беспилотников. Дроны уничтожались на подлёте к столице до поздней ночи. В целях безопасности некоторые аэропорты приостановили работу.
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