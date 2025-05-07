День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 22:31

План «Ковёр» введён в аэропорту Шереметьево

Росавиация объявила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 01:00 мск введены также в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении.

Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи

Напомним, что 6 мая Вооружённые силы Украины несколько раз пытались атаковать Москву с применением беспилотников. Дроны уничтожались на подлёте к столице до поздней ночи. В целях безопасности некоторые аэропорты приостановили работу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar