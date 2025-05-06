Собянин сообщил об уничтожении ещё двух летевших на Москву дронов
Ещё два летевших на Москву украинских БПЛА поражены расчётами ПВО. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Сейчас уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву», — отметил он, добавив, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
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Напомним, что 6 мая украинские боевики несколько раз пытались атаковать Москву с применением БПЛА. Лишь в течение вечера российские зенитчики сбили на пути к столице и над другими регионами 57 дронов ВСУ.
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