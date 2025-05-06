Силы ПВО за вечер сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами РФ
Минобороны: Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами РФ
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Вечером 6 мая российские средства ПВО сбили 57 украинских БПЛА над территорией шести регионов РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.
«В течение вечера после 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе отражения атак 31 беспилотник был сбит над Брянской областью, 14 — над Курской, семь — над Орловской, по два — над Калужской и Рязанской областями, и один — над Республикой Крым, уточнили в Минобороны.
Ранее сегодня сообщалось, что силы ПВО за полтора часа сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами РФ. Семь из них были уничтожены над Калужской областью, четыре — над Тульской, а два — над Подмосковьем.