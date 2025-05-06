Силы ПВО за вечер сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

Вечером 6 мая российские средства ПВО сбили 57 украинских БПЛА над территорией шести регионов РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.



«В течение вечера после 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе отражения атак 31 беспилотник был сбит над Брянской областью, 14 — над Курской, семь — над Орловской, по два — над Калужской и Рязанской областями, и один — над Республикой Крым, уточнили в Минобороны.



