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Регион
6 мая, 15:45
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Собянин: Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву

Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно о перехвате двух украинских беспилотников в воздушном пространстве над Московской областью. Один из аппаратов был уничтожен в районе Ногинска, второй — над Щёлково. По предварительной информации, для атаки могли быть использованы самодельные дроны модели «Лютый», применяемые ВСУ. Life.ru публиковал кадры с места падения обломков, они рухнули прямо на парковку между автомобилями.

«Не подходите лучше!»: Появилось видео с места падения частей дрона в Подмосковье, рухнувшего на парковку
«Не подходите лучше!»: Появилось видео с места падения частей дрона в Подмосковье, рухнувшего на парковку
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Life.ru

Марина Фещенко
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