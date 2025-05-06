Временные ограничения введены в аэропорту Сочи
Самолёт в аэропорту. Обложка © Unsplash / Rocker Sta
План «Ковёр» объявлен в аэропорту Сочи. Ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в целях безопасности полётов в 22:03 мск. Об этом сообщили в Росавиации.
«Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров», — добавила пресс-служба воздушной гавани.
Напомним, что вечером 6 мая сразу над несколькими российскими регионами были сбиты беспилотники ВСУ. Также вражеские дроны пытались атаковать Москву.