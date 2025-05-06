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Регион
6 мая, 18:51

В подмосковном аэропорту ввели план «Ковëр» из-за угрозы атаки ВСУ

Росавиация: План «Ковëр» введëн в подмосковном аэропорту Жуковский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh

В подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. План «Ковёр» действует с 21:19 по московскому времени, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 21:19 МСК введены в аэропорту Жуковский (код ИКАО: UUBW)», — говорится в сообщении.

Ещё в пяти российских аэропортах сняли ограничения на полёты
Ещё в пяти российских аэропортах сняли ограничения на полёты

Ранее летевший из Египта самолёт приземлился в Москве, несмотря на запрет из-за плана «Ковёр». Экипаж пошёл на эту меру из-за острой нехватки топлива. Напомним, что ограничения в регионе действовали в связи с очередной атакой Вооружённых сил Украины на территории России. За прошедшую ночь силы ПВО сбили над РФ 105 украинских БПЛА. Над столичным регионом были уничтожены 19 дронов.

Алена Пенчугина
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