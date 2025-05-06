Ещё в пяти российских аэропортах сняли ограничения на полёты

В аэропортах Самары, Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолёта, выполнявших рейсы в Самару.