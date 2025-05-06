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6 мая, 03:40

Ещё в пяти российских аэропортах сняли ограничения на полёты

В аэропортах Самары, Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолёта, выполнявших рейсы в Самару.

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска
Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска

Сегодня ночью план «ковёр» объявляли и в московских аэропортах. В 05:03 мск во всех воздушных гаванях столицы сняли ограничения. Теперь пассажиры могут вновь совершить посадку на свои рейсы.

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Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Артём Гапоненко
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