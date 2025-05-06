Во всех аэропортах Москвы сняли ограничения на полёты. В Домодедово и Жуковском разрешили принимать и отправлять воздушные суда с 05:03 по московскому времени.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов проявили бдительность и приняли все меры для безопасности полётов. Это остаётся их основным приоритетом, сообщили в Росавиации.

Кроме того, ограничения отменили в аэропорту Саратов (Гагарин) в 04:25 утра. Аэропорт Гумрак в Волгограде открыли в 05:11 мск.