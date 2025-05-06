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6 мая, 02:59

Во всех аэропортах Москвы сняли ограничения на полёты

В Москве открыли все аэропорты. Обложка © Freepik / freepik

В Москве открыли все аэропорты. Обложка © Freepik / freepik

Во всех аэропортах Москвы сняли ограничения на полёты. В Домодедово и Жуковском разрешили принимать и отправлять воздушные суда с 05:03 по московскому времени.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов проявили бдительность и приняли все меры для безопасности полётов. Это остаётся их основным приоритетом, сообщили в Росавиации.

В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле ввели ограничения на работу аэропортов
В Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле ввели ограничения на работу аэропортов

Кроме того, ограничения отменили в аэропорту Саратов (Гагарин) в 04:25 утра. Аэропорт Гумрак в Волгограде открыли в 05:11 мск.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Теперь пассажиры могут вновь совершить посадку на свои рейсы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 19 беспилотников, летящих в сторону столицы с разных направлений. Десятки вражеских дронов также уничтожили над Воронежской областью – там сбили не менее 18 БПЛА. А над Пензенской областью ликвидировали 10 воздушных целей.

Лия Мурадьян
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