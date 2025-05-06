Летевший из Египта самолёт приземлился в Москве, несмотря на запрет из-за плана «Ковёр»
Mash: Самолёт из Египта экстренно сел в Шереметьево во время плана «Ковёр»
Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
Сегодня ночью самолёт, следовавший из Египта, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Экипаж пошёл на эту меру несмотря на действующий план «Ковёр», из-за острой нехватки топлива. Об этом пишет Mash.
По данным телеграм-канала, Boeing 737 авиакомпании Red Sea Airlines, выполнявший рейс RSX3-111 из Шарм-эш-Шейха во Внуково, был вынужден приземлиться в Шереметьево из-за критически низкого уровня топлива. Изначально самолет находился в зоне ожидания над Вязьмой из-за ограничений в аэропортах московского региона, но когда топливо стало заканчиваться, диспетчеры направили его на запасной аэродром в Шереметьево, где он успешно совершил посадку в 2 часа ночи.
Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили приём рейсов через 1,5 часа, Домодедово и Жуковский — в 5 утра.
Ограничения на приём и выпуск самолётов в регионе действовали в связи с очередной атакой ВСУ на российские территории. Напомним, всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили над Россией 105 украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью над столичным регионом были уничтожены 19 дронов. Благо, обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений.