Летевший из Египта самолёт приземлился в Москве, несмотря на запрет из-за плана «Ковёр»

Сегодня ночью самолёт, следовавший из Египта, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Экипаж пошёл на эту меру несмотря на действующий план «Ковёр», из-за острой нехватки топлива. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, Boeing 737 авиакомпании Red Sea Airlines, выполнявший рейс RSX3-111 из Шарм-эш-Шейха во Внуково, был вынужден приземлиться в Шереметьево из-за критически низкого уровня топлива. Изначально самолет находился в зоне ожидания над Вязьмой из-за ограничений в аэропортах московского региона, но когда топливо стало заканчиваться, диспетчеры направили его на запасной аэродром в Шереметьево, где он успешно совершил посадку в 2 часа ночи.

Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили приём рейсов через 1,5 часа, Домодедово и Жуковский — в 5 утра.