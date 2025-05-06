Судя по всему, киевский режим продолжает курс на обострение конфликта, о чём свидетельствует ночная атака беспилотников на российские города. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны», — констатировал представитель Кремля в ходже брифинга.

Песков подчеркнул, что Киев не прекращает попыток атак на гражданские объекты РФ, что подтверждается ежедневными сводками, включая информацию о событиях минувшей ночи.