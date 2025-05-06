В Кремле высказались о масштабной атаке дронов ВСУ на российские регионы
Песков: Ночная атака ВСУ показывает, что Киев хочет продолжать конфликт
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Судя по всему, киевский режим продолжает курс на обострение конфликта, о чём свидетельствует ночная атака беспилотников на российские города. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны», — констатировал представитель Кремля в ходже брифинга.
Песков подчеркнул, что Киев не прекращает попыток атак на гражданские объекты РФ, что подтверждается ежедневными сводками, включая информацию о событиях минувшей ночи.
Напомним, всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили над Россией 105 украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью над Москвой и Подмосковьем были уничтожены 19 дронов. Благо, обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений.