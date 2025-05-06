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Регион
6 мая, 10:32

В Кремле высказались о масштабной атаке дронов ВСУ на российские регионы

Песков: Ночная атака ВСУ показывает, что Киев хочет продолжать конфликт

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Судя по всему, киевский режим продолжает курс на обострение конфликта, о чём свидетельствует ночная атака беспилотников на российские города. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию. Позиция эта ориентирована на продолжение войны», — констатировал представитель Кремля в ходже брифинга.

Песков подчеркнул, что Киев не прекращает попыток атак на гражданские объекты РФ, что подтверждается ежедневными сводками, включая информацию о событиях минувшей ночи.

Песков высоко оценил российские силы ПВО после ночной атаки ВСУ
Песков высоко оценил российские силы ПВО после ночной атаки ВСУ

Напомним, всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили над Россией 105 украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью над Москвой и Подмосковьем были уничтожены 19 дронов. Благо, обошлось без пострадавших и серьёзных разрушений.

Мария Любицкая
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