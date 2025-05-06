Российские военные успешно отразили атаку украинских беспилотников в ночное время, демонстрируя высокий профессионализм, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, созданная в России система противовоздушной и противодронной обороны доказала свою высокую эффективность. Песков также отметил, что киевский режим не прекращает попыток атаковать объекты гражданской инфраструктуры, но благодаря мастерству российских военных эти угрозы нейтрализуются.