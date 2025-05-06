Песков высоко оценил российские силы ПВО после ночной атаки ВСУ
Песков: Отразившая налёт дронов ВСУ система ПВО России эффективна
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Российские военные успешно отразили атаку украинских беспилотников в ночное время, демонстрируя высокий профессионализм, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, созданная в России система противовоздушной и противодронной обороны доказала свою высокую эффективность. Песков также отметил, что киевский режим не прекращает попыток атаковать объекты гражданской инфраструктуры, но благодаря мастерству российских военных эти угрозы нейтрализуются.
Напомним, минувшей ночью силы ПВО уничтожили над Россией 105 украинских беспилотников. Самые массированные атаки приняли на себя Брянская (32 БПЛА), Воронежская (22) и Московская (19) области. Один из уничтоженных дронов рухнул на жилой дом на Каширском шоссе, повредив витрину цветочного магазина и несколько окон.