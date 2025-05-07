Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу

После временных ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов, московские аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 04:07 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — подчеркнули в федеральном агентстве.