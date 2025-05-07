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Регион
7 мая, 01:41

Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу

Аэропорт. Обложка © Unsplash / Vista Wei

Аэропорт. Обложка © Unsplash / Vista Wei

После временных ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов, московские аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 04:07 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — подчеркнули в федеральном агентстве.

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Напомним, в ночь на 7 мая в Подмосковье были сбиты девять украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Антон Голыбин
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