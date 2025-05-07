Аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили работу
Аэропорт. Обложка © Unsplash / Vista Wei
После временных ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов, московские аэропорты Шереметьево и Внуково возобновили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
«В аэропортах Шереметьево и Внуково в 04:07 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — подчеркнули в федеральном агентстве.
Напомним, в ночь на 7 мая в Подмосковье были сбиты девять украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.