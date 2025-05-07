Число сбитых за ночь под Москвой украинских дронов выросло до девяти
Число украинских беспилотников, сбитых на подлёте к Москве в ночь на 7 мая, выросло до девяти. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух вражеских БПЛА в 03:55 мск.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось об отражении атаки семи беспилотников, летевших на Москву. В сети появилось видео момента уничтожения одного из дронов над Кубинкой.
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