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Регион
7 мая, 01:29

Число сбитых за ночь под Москвой украинских дронов выросло до девяти

Число украинских беспилотников, сбитых на подлёте к Москве в ночь на 7 мая, выросло до девяти. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух вражеских БПЛА в 03:55 мск.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», написал он в Telegram.

План «Ковёр» введён в аэропорту Шереметьево
План «Ковёр» введён в аэропорту Шереметьево

Ранее сообщалось об отражении атаки семи беспилотников, летевших на Москву. В сети появилось видео момента уничтожения одного из дронов над Кубинкой.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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