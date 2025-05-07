Захлебнулась ещё одна атака украинских беспилотников на Москву
Собянин: Силы ПВО отразили атаку ещё семи украинских дронов на Москву
Расчёты противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.
Напомним, 6 мая ВСУ на протяжении всего дня пытались атаковать столицу РФ. Поздним вечером Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву. Позднее стало известно о ликвидации ещё трёх дронов.
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