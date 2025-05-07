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Регион
6 мая, 22:53

Захлебнулась ещё одна атака украинских беспилотников на Москву

Собянин: Силы ПВО отразили атаку ещё семи украинских дронов на Москву

Расчёты противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

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Появились кадры пролёта украинского дрона над Раменским в Подмосковье

Напомним, 6 мая ВСУ на протяжении всего дня пытались атаковать столицу РФ. Поздним вечером Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву. Позднее стало известно о ликвидации ещё трёх дронов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Тимур Хингеев
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