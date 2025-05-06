Появились кадры пролёта украинского дрона над Раменским в Подмосковье
Момент пролёта беспилотника Вооружённых сил Украины над Раменским в Подмосковье запечатлели на камеру. Спустя некоторое время он был ликвидирован, сообщил SHOT, прикрепив снятое очевидцами видео.
Момент пролёта БПЛА. Видео © Telegram / SHOT
По данным Telegram-канала, угроза атаки в регионе сохраняется. Напомним, что украинские беспилотники предпринимают попытки атаковать столицу на протяжении всего дня. Летящие на Москву БПЛА продолжают уничтожаться до сих пор.
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Telegram / SHOT