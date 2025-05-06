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Регион
6 мая, 20:02

Появились кадры пролёта украинского дрона над Раменским в Подмосковье

Момент пролёта беспилотника Вооружённых сил Украины над Раменским в Подмосковье запечатлели на камеру. Спустя некоторое время он был ликвидирован, сообщил SHOT, прикрепив снятое очевидцами видео.

Момент пролёта БПЛА. Видео © Telegram / SHOT

По данным Telegram-канала, угроза атаки в регионе сохраняется. Напомним, что украинские беспилотники предпринимают попытки атаковать столицу на протяжении всего дня. Летящие на Москву БПЛА продолжают уничтожаться до сих пор.

«Не подходите лучше!»: Появилось видео с места падения частей дрона в Подмосковье, рухнувшего на парковку
«Не подходите лучше!»: Появилось видео с места падения частей дрона в Подмосковье, рухнувшего на парковку
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Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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