На подлёте к Москве сбиты ещё три беспилотника ВСУ

Уничтожены ещё три вражеских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram-канале.

По данным SHOT, около 22:32 жители подмосковного Щёлково слышали два громких хлопка. Момент мощного взрыва запечатлели уличные камеры.

Взрыв в Щёлково. Видео © Telegram / SHOT