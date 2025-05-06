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Регион
6 мая, 20:16

На подлёте к Москве сбиты ещё три беспилотника ВСУ

Уничтожены ещё три вражеских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», написал он в Telegram-канале.

По данным SHOT, около 22:32 жители подмосковного Щёлково слышали два громких хлопка. Момент мощного взрыва запечатлели уличные камеры.

Взрыв в Щёлково. Видео © Telegram / SHOT

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Менее часа назад Собянин сообщал об уничтожении ещё двух летевших на Москву дронов. Таким образом, общее число БПЛА, сбитых на подлётах к столице поздним вечером 5 мая, возросло до пяти.

Обложка ©

Flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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