На подлёте к Москве сбиты ещё три беспилотника ВСУ
Уничтожены ещё три вражеских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram-канале.
По данным SHOT, около 22:32 жители подмосковного Щёлково слышали два громких хлопка. Момент мощного взрыва запечатлели уличные камеры.
Взрыв в Щёлково. Видео © Telegram / SHOT
Менее часа назад Собянин сообщал об уничтожении ещё двух летевших на Москву дронов. Таким образом, общее число БПЛА, сбитых на подлётах к столице поздним вечером 5 мая, возросло до пяти.
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Flickr / James Blackmore