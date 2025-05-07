ВСУ в преддверии 9 Мая атаковали Россию более 500 беспилотниками
МО: За сутки над Россией сбили 524 БПЛА, пять ракет «Нептун» и шесть бомб JDAM
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За сутки средства ПВО над территорией России сбили более 500 дронов ВСУ, а также ракеты, бомбы и снаряды украинской армии. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«524 украинских беспилотника, пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS сбиты силами ПВО за сутки», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что сегодня расчёты противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Москву, было сбито 7 дронов ВСУ. Также украинские БПЛА атаковали промзону Саранска. Очевидцы утверждают, что слышали серию взрывов в одном из промышленных районов. А жителей Костромской области после атаки дронов ВСУ пришлось эвакуировать из южной части города Нея.