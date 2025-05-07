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Регион
7 мая, 12:03

ВСУ в преддверии 9 Мая атаковали Россию более 500 беспилотниками

МО: За сутки над Россией сбили 524 БПЛА, пять ракет «Нептун» и шесть бомб JDAM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

За сутки средства ПВО над территорией России сбили более 500 дронов ВСУ, а также ракеты, бомбы и снаряды украинской армии. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«524 украинских беспилотника, пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS сбиты силами ПВО за сутки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сегодня расчёты противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Москву, было сбито 7 дронов ВСУ. Также украинские БПЛА атаковали промзону Саранска. Очевидцы утверждают, что слышали серию взрывов в одном из промышленных районов. А жителей Костромской области после атаки дронов ВСУ пришлось эвакуировать из южной части города Нея.

Силы ПВО поразили три украинских беспилотника на подлёте к Ярославлю
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Полина Никифорова
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