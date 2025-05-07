Силы ПВО поразили три украинских беспилотника на подлёте к Ярославлю
Силы ПВО отразили атаку трёх украинских дронов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Попытка атаки Ярославля силами трёх украинских дронов пресечена дежурными силами противовоздушной обороны. Инфраструктура города и окрестностей не повреждена, жертв нет, сообщил в соцсетях губернатор региона Михаил Евраев.
«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается», — уточнил чиновник.
Губернатор предупредил, что в случае обнаружения обломков беспилотника необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.
Во вторник украинские боевики на протяжении всего дня пытались атаковать российскую столицу. Атаки продолжились и в ночь на 7 мая. Некоторые московские аэропорты приостановили работу в целях безопасности. Также сообщается о попытках атак на Рязанскую, Тульскую, Орловскую и другие области.