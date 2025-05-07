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Регион
7 мая, 05:22

Силы ПВО поразили три украинских беспилотника на подлёте к Ярославлю

Силы ПВО отразили атаку трёх украинских дронов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Силы ПВО отразили атаку трёх украинских дронов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Попытка атаки Ярославля силами трёх украинских дронов пресечена дежурными силами противовоздушной обороны. Инфраструктура города и окрестностей не повреждена, жертв нет, сообщил в соцсетях губернатор региона Михаил Евраев.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается», — уточнил чиновник.

Губернатор предупредил, что в случае обнаружения обломков беспилотника необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Захлебнулась ещё одна атака украинских беспилотников на Москву
Захлебнулась ещё одна атака украинских беспилотников на Москву

Во вторник украинские боевики на протяжении всего дня пытались атаковать российскую столицу. Атаки продолжились и в ночь на 7 мая. Некоторые московские аэропорты приостановили работу в целях безопасности. Также сообщается о попытках атак на Рязанскую, Тульскую, Орловскую и другие области.

Мария Любицкая
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