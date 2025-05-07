Силы ПВО поразили три украинских беспилотника на подлёте к Ярославлю

Попытка атаки Ярославля силами трёх украинских дронов пресечена дежурными силами противовоздушной обороны. Инфраструктура города и окрестностей не повреждена, жертв нет, сообщил в соцсетях губернатор региона Михаил Евраев.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается», — уточнил чиновник.