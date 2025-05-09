Механизированная колонна выдвинулась в центр Москвы для участия в Параде Победы

Военная техника начала движение в центр Москвы для участия в Параде Победы. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия». Основой мехколонны стало большое количество гусеничной техники: танки, самоходные артустановки и другие машины. Также в строю дебютанты торжественного события — целые «стаи» дронов.

Для некоторых военнослужащих предстоящий Парад носит ещё и личный характер. Так, один из членов экипажа повесил на боевую машину портрет прадеда, который прошёл Великую Отечественную.

«Почтить память тем самым, я считаю, самое великое дело», — подчеркнул военнослужащий.