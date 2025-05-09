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9 мая, 04:33

Механизированная колонна выдвинулась в центр Москвы для участия в Параде Победы

Техника начала движение в центр Москвы. Обложка © VK / Минобороны России

Техника начала движение в центр Москвы. Обложка © VK / Минобороны России

Военная техника начала движение в центр Москвы для участия в Параде Победы. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия». Основой мехколонны стало большое количество гусеничной техники: танки, самоходные артустановки и другие машины. Также в строю дебютанты торжественного события — целые «стаи» дронов.

Для некоторых военнослужащих предстоящий Парад носит ещё и личный характер. Так, один из членов экипажа повесил на боевую машину портрет прадеда, который прошёл Великую Отечественную.

«Почтить память тем самым, я считаю, самое великое дело», — подчеркнул военнослужащий.

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А между тем Парады Победы уже отгремели в дальневосточных городах России. Эстафету открыл Петропавловск-Камчатский, по главной площади которого прошли более тысячи военнослужащих и курсантов. Затем торжественные марши состоялись в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Чите.

Андрей Васильев
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