Механизированная колонна выдвинулась в центр Москвы для участия в Параде Победы
Техника начала движение в центр Москвы. Обложка © VK / Минобороны России
Военная техника начала движение в центр Москвы для участия в Параде Победы. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия». Основой мехколонны стало большое количество гусеничной техники: танки, самоходные артустановки и другие машины. Также в строю дебютанты торжественного события — целые «стаи» дронов.
Для некоторых военнослужащих предстоящий Парад носит ещё и личный характер. Так, один из членов экипажа повесил на боевую машину портрет прадеда, который прошёл Великую Отечественную.
«Почтить память тем самым, я считаю, самое великое дело», — подчеркнул военнослужащий.
А между тем Парады Победы уже отгремели в дальневосточных городах России. Эстафету открыл Петропавловск-Камчатский, по главной площади которого прошли более тысячи военнослужащих и курсантов. Затем торжественные марши состоялись в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Чите.