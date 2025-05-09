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Регион
9 мая, 01:46

Парады на Дальнем Востоке открыли начало празднования 80-летия Победы в России

Парад Победы. Обложка © VK / Правительство Камчатского края

Парад Победы. Обложка © VK / Правительство Камчатского края

Жители Дальнего Востока первыми среди россиян начали праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Серию парадов в честь памятной даты в 10:00 по местному времени (01:00 мск) открыло торжественное шествие военнослужащих в Петропавловске-Камчатском. По главной площади города прошли около 1,1 тысячи человек.

  • Парад Победы. Фото © VK / Правительство Камчатского края
    Парад Победы. Фото © VK / Правительство Камчатского края
  • Парад Победы. Фото © VK / Правительство Камчатского края
    Парад Победы. Фото © VK / Правительство Камчатского края
  • Парад Победы. Фото © VK / Правительство Камчатского края
    Парад Победы. Фото © VK / Правительство Камчатского края
  • Парад Победы. Фото © VK / Правительство Камчатского края
    Парад Победы. Фото © VK / Правительство Камчатского края

Парад Победы. Фото © VK / Правительство Камчатского края

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К участникам парада обратился командующий войсками и силами на Северо-Востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев, а также губернатор региона Владимир Солодов.

«Вот уже восемь десятилетий 9 Мая — самый дорогой для нас праздник. <...> Духовное значение даты, её священный смысл только возрастают», — произнёс чиновник.

Затем парады состоялись на Сахалине и в Приморье. В Южно-Сахалинске в торжественном шествии участие приняли ветераны специальной военной операции, а во Владивостоке по центральной площади прошли около 1,9 тысячи человек и проехали свыше 50 единиц техники.

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А ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили соотечественников с Днём Победы в Великой Отечественной войне с борта Международной космической станции. Сохранять память о подвиге предков — святая обязанность каждого из нас, отметил экипаж МКС.

Тимур Хингеев
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