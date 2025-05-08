Рекорд России и Европы: В Нижнем Новгороде подняли в небо самую большую Георгиевскую ленту
Аэростат в Нижнем Новгороде поднял в небо самую большую Георгиевскую ленту
В честь 80-летия Великой Победы над волжскими просторами был установлен двойной рекорд — России и Европы. В небо над Нижним Новгородом взмыл воздушный шар, украшенный символикой «Города трудовой доблести». К корзине была прикреплена крупнейшая Георгиевская лента. Кадрами этого события поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Завораживающие кадры из Нижнего Новгорода. Видео © Telegram / Глеб Никитин
Габариты символа Победы впечатляют: 8 метров в ширину и 80 метров в длину. Достижение было официально зафиксировано специалистами на месте и теперь подлежит внесению в российскую и европейскую книги рекордов как «Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом».
Ранее сообщалось, что стадион ЦСКА стал площадкой для демонстрации крупнейшей копии Знамени Победы. Это грандиозное полотно имеет параметры 22x48 метров, а его общая площадь превышает 1000 м². Воспитанники спортивного клуба вместе подняли знамя весом 150 кг.
Telegram / Глеб Никитин