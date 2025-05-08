Завораживающая красота: Свыше 11 тысяч якутян закружились в Вальсе Победы

Якутск стал свидетелем грандиозного Вальса Победы, который побил все рекорды по числу участников. Более 11 тысяч человек, представляющих разные поколения и профессии – от школьников до военных — объединились в 5500 танцевальных пар и синхронно исполнили вальс на главной площади города. Видеоролик опубликовал глава Якутии Айсен Николаев.

Вальс Победы в Якутске. Видео © Telegram / Айсен Николаев

«Это было действительно впечатляющее, прекрасное зрелище. Под звуки военных мелодий ожила история. В каждом шаге, каждом движении пар я видел и чувствовал благодарность поколению победителей, чувство гордости за Родину, единение сердец в честь тех, кто отстоял свободу и будущее страны», — написал глава республики.

Николаев подчеркнул, что Вальс Победы, объединивший тысячи якутян, стал олицетворением их общей памяти и глубокого почтения к подвигу в Великой Отечественной войне. Он поблагодарил всех, кто принял участие в этом важном событии.