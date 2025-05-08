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8 мая, 09:47

Завораживающая красота: Свыше 11 тысяч якутян закружились в Вальсе Победы

Николаев: В Якутске свыше 11 тысяч человек приняли участие в Вальсе Победы

Якутск стал свидетелем грандиозного Вальса Победы, который побил все рекорды по числу участников. Более 11 тысяч человек, представляющих разные поколения и профессии – от школьников до военных — объединились в 5500 танцевальных пар и синхронно исполнили вальс на главной площади города. Видеоролик опубликовал глава Якутии Айсен Николаев.

Вальс Победы в Якутске. Видео © Telegram / Айсен Николаев

«Это было действительно впечатляющее, прекрасное зрелище. Под звуки военных мелодий ожила история. В каждом шаге, каждом движении пар я видел и чувствовал благодарность поколению победителей, чувство гордости за Родину, единение сердец в честь тех, кто отстоял свободу и будущее страны», — написал глава республики.

Николаев подчеркнул, что Вальс Победы, объединивший тысячи якутян, стал олицетворением их общей памяти и глубокого почтения к подвигу в Великой Отечественной войне. Он поблагодарил всех, кто принял участие в этом важном событии.

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А в столице России тем временем юные москвичи принимают участие в восстановлении памятников и мемориалов. Школьники и студенты занимаются поисковой работой, ухаживают за воинскими захоронениями и встречаются с ветеранами.

Обложка ©

Telegram / Айсен Николаев

Мария Любицкая
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