Россиянам разрешили бесплатно использовать на концертах более 50 песен о войне
Кабмин разрешил бесплатно использовать 53 песни о войне на праздничных концертах
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Правительство РФ утвердило список песен о Великой Отечественной войне, посвящённых подвигу советского народа, которые можно бесплатно использовать в ходе праздничных мероприятий. Всего было отобрано 53 композиции.
Согласно сообщению пресс-службы кабмина, утверждён перечень из 53 музыкальных произведений, включая марш «Прощание славянки» и ряд широко известных песен военной тематики, таких как «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте» и «Песенка военных корреспондентов».
«Их можно безвозмездно использовать в ходе праздничных концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в дни воинской славы или памятные даты, связанные с событиями ВОВ», — говорится в сообщении.
Советские военные песни популярны не только среди россиян. Ранее Life.ru показывал, как северокорейские военные спели «Катюшу» на родном языке в курском приграничье.