Россиянам разрешили бесплатно использовать на концертах более 50 песен о войне

Правительство РФ утвердило список песен о Великой Отечественной войне, посвящённых подвигу советского народа, которые можно бесплатно использовать в ходе праздничных мероприятий. Всего было отобрано 53 композиции.

Согласно сообщению пресс-службы кабмина, утверждён перечень из 53 музыкальных произведений, включая марш «Прощание славянки» и ряд широко известных песен военной тематики, таких как «День Победы», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте» и «Песенка военных корреспондентов».

«Их можно безвозмездно использовать в ходе праздничных концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в дни воинской славы или памятные даты, связанные с событиями ВОВ», — говорится в сообщении.