Главный праздник в году: Россияне назвали самые важные традиции, связанные с Днём Победы

Согласно исследованию Rambler&Co, для более половины россиян (57%) День Победы является самым главным праздником в году. Опрос также показал, что 36% респондентов считают 9 Мая важной исторической датой, а 2% — семейной традицией.



Способы празднования варьируются: треть опрошенных (33%) предпочитает смотреть трансляции парадов и других событий дома, почти четверть (24%) проводит время с семьёй, а 19% организуют кинопросмотры патриотических фильмов. Ещё 15% участвуют в праздничных шествиях.

Наибольшее значение для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, по мнению участников опроса, имеют Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» — это отметили почти половина респондентов (48%). Другие опрошенные выделили истории ветеранов (31%), праздничные концерты (4%), возложение цветов и тематические выставки (по 6%), а также выступления в школах и вузах (7%).

По результатам опроса, половина россиян полагает, что современная молодежь хорошо знакома с историей Победы в Великой Отечественной войне. При этом 23% респондентов выразили обеспокоенность снижением интереса к этой теме среди молодого поколения, а 12% считают, что подростки практически ничего не знают о войне.