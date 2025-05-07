Международный пресс-центр для освещения юбилея Победы открылся в Москве
Пресс-центр в Москве. Обложка © Life.ru
В Москву прибывают журналисты со всего мира, чтобы освещать торжества, посвященные Дню Победы. Для работы прессы в «Манеже» был создан современный и передовой пресс-центр. Зал рассчитан на 400 журналистов и готов к распространению новостей по всему миру.
Десятки журналистов со всего мира будут освещать Парад Победы. Видео © Life.ru
Аккредитованные журналисты могут работать в пресс-центре с 6:00 до 14:00 по московскому времени до 10 мая включительно. Пресс-центр уже начал свою работу и предлагает представителям СМИ тематические стенды. Особое внимание уделено стенду, посвящённому Великой Отечественной войне, где иностранные журналисты смогут узнать больше об этом периоде истории. Один из стендов демонстрирует произведения искусства, которые были утрачены во время войны и восстановлены с использованием нейросетей.
Журналистам будет предоставлено питание: в буфете доступны сэндвичи, выпечка, фрукты, а также чай, кофе, соки и вода. 8 и 9 мая в ресторане пресс-центра будут организованы обеды и ужины.
Ранее сообщалось, что по случаю проведения Парада Победы в Москве будут введены ограничения движения транспорта. Городские власти советуют москвичам и гостям столицы заранее продумать свой маршрут, принимая во внимание перекрытые участки дорог, чтобы избежать возможных затруднений. В связи с грядущим 80-летним юбилеем Победы в столице ожидается прибытие ряда зарубежных лидеров. Список гостей праздничных мероприятий опубликован в материале Life.ru.