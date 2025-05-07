Международный пресс-центр для освещения юбилея Победы открылся в Москве

В Москву прибывают журналисты со всего мира, чтобы освещать торжества, посвященные Дню Победы. Для работы прессы в «Манеже» был создан современный и передовой пресс-центр. Зал рассчитан на 400 журналистов и готов к распространению новостей по всему миру.

Десятки журналистов со всего мира будут освещать Парад Победы. Видео © Life.ru

Аккредитованные журналисты могут работать в пресс-центре с 6:00 до 14:00 по московскому времени до 10 мая включительно. Пресс-центр уже начал свою работу и предлагает представителям СМИ тематические стенды. Особое внимание уделено стенду, посвящённому Великой Отечественной войне, где иностранные журналисты смогут узнать больше об этом периоде истории. Один из стендов демонстрирует произведения искусства, которые были утрачены во время войны и восстановлены с использованием нейросетей.

Журналистам будет предоставлено питание: в буфете доступны сэндвичи, выпечка, фрукты, а также чай, кофе, соки и вода. 8 и 9 мая в ресторане пресс-центра будут организованы обеды и ужины.