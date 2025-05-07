В Казахстане впервые с 2017 года проходит Парад Победы

Впервые с 2017 года в Астане гремит военный парад, посвящённый 80-летию Победы и Дню защитника Отечества. На площади Независимости у монумента «Казак ели» собрались тысячи зрителей, включая президента Касыма-Жомарта Токаева.

Более 4 тысяч военных, полицейских и спасателей, свыше 300 единиц техники и 66 самолётов участвуют в шествии. Изюминкой стало историческое дефиле: солдаты в форме времён ВОВ с пулемётами «Максим» и ППШ, а также женщины-санинструкторы. Парад транслируется по всей стране на экранах и ТВ.

Подготовка длилась месяцы: от полигонов до столичной площади. Парад возродили после паузы, вызванной пандемией и экономией.