В Казахстане впервые с 2017 года проходит Парад Победы
В Казахстане начался парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Казахстане начался парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обложка © Пресс-служба президента Казахстана
Впервые с 2017 года в Астане гремит военный парад, посвящённый 80-летию Победы и Дню защитника Отечества. На площади Независимости у монумента «Казак ели» собрались тысячи зрителей, включая президента Касыма-Жомарта Токаева.
Более 4 тысяч военных, полицейских и спасателей, свыше 300 единиц техники и 66 самолётов участвуют в шествии. Изюминкой стало историческое дефиле: солдаты в форме времён ВОВ с пулемётами «Максим» и ППШ, а также женщины-санинструкторы. Парад транслируется по всей стране на экранах и ТВ.
Подготовка длилась месяцы: от полигонов до столичной площади. Парад возродили после паузы, вызванной пандемией и экономией.
В преддверии празднования 80-летия Победы Life.ru вспомнил о главных триумфаторах минувших парадов на Красной площади, для которых дебют на 9 Мая стал первым выходом в свет. Подробнее об этом — в нашем материале.