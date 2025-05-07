Москвичей предупредили об ограничениях для транспорта по случаю Парада Победы
Дептранс: В Москве введут временные ограничения на дорогах на некоторых улицах
Москва. Обложка © Life.ru
Из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы в Москве будут введены временные ограничения для такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов на некоторых улицах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.
Чтобы избежать неудобств, гостям и жителям Москвы порекомендовали заранее планировать свой маршрут, учитывая перекрытия.
Также напомним, что с 5 мая в Москве наблюдаются перебои в работе интернета и операторов связи — всё в рамках мер безопасности, предпринятых в преддверии празднования Дня Победы.