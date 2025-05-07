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Регион
7 мая, 08:28

Москвичей предупредили об ограничениях для транспорта по случаю Парада Победы

Дептранс: В Москве введут временные ограничения на дорогах на некоторых улицах

Москва. Обложка © Life.ru

Москва. Обложка © Life.ru

Из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы в Москве будут введены временные ограничения для такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов на некоторых улицах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы избежать неудобств, гостям и жителям Москвы порекомендовали заранее планировать свой маршрут, учитывая перекрытия.

Операторы, банки и такси предупредили москвичей о сбоях в работе интернета
Операторы, банки и такси предупредили москвичей о сбоях в работе интернета

Также напомним, что с 5 мая в Москве наблюдаются перебои в работе интернета и операторов связи — всё в рамках мер безопасности, предпринятых в преддверии празднования Дня Победы.

Мария Любицкая
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