Операторы, банки и такси предупредили москвичей о сбоях в работе интернета

Операторы связи, такси, приложения банков, сервисы доставки еды и магазины предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая. Такие уведомления сегодня получают жители столицы.

Так, из-за сбоев в Сети могут быть сложности в работе приложений и получения услуг. Ряд магазинов предупредил, что возможны ограничения курьерской доставки.