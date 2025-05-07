Операторы, банки и такси предупредили москвичей о сбоях в работе интернета
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Операторы связи, такси, приложения банков, сервисы доставки еды и магазины предупреждают москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи до 9 мая. Такие уведомления сегодня получают жители столицы.
Так, из-за сбоев в Сети могут быть сложности в работе приложений и получения услуг. Ряд магазинов предупредил, что возможны ограничения курьерской доставки.
Напомним, что с 5 мая в Москве наблюдаются перебои в работе интернета и операторов связи — всё в рамках мер безопасности, предпринятых в преддверии празднования Дня Победы.