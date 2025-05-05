Названа причина сбоев в работе интернета в Москве

Перебои в работе операторов связи произошли в рамках мер безопасности, предпринимаемых в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщили в Российской единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.