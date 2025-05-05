Названа причина сбоев в работе интернета в Москве
РСЧС: Сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности 9 Мая
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Перебои в работе операторов связи произошли в рамках мер безопасности, предпринимаемых в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщили в Российской единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы.
«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе онлайн-сервисов, пользователи столкнулись с проблемами в работе банковских программ, видеохостингов, мессенджеров и других приложений.
На данный момент проблемы с мобильной связью и интернетом завершены. Жалобы начали поступать сегодня, 5 мая, в районе обеда. Жители Московского региона также ругались на работу социальной сети Telegram. Роскомнадзор прокомментировал сбои и заявил, что проблема урегулирована.