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Регион
5 мая, 10:27

Названа причина сбоев в работе интернета в Москве

РСЧС: Сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности 9 Мая

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yusei

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yusei

Перебои в работе операторов связи произошли в рамках мер безопасности, предпринимаемых в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщили в Российской единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы.

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе онлайн-сервисов, пользователи столкнулись с проблемами в работе банковских программ, видеохостингов, мессенджеров и других приложений.

В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе Telegram
В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе Telegram

На данный момент проблемы с мобильной связью и интернетом завершены. Жалобы начали поступать сегодня, 5 мая, в районе обеда. Жители Московского региона также ругались на работу социальной сети Telegram. Роскомнадзор прокомментировал сбои и заявил, что проблема урегулирована.

Наталья Афонина
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