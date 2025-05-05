Жители Московского региона массово пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи из Московского региона пожаловались на сбои в работе Telegram. Это следует из информации с сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных веб-ресурсов.

Так, за один час поступило свыше пяти тысяч жалоб пользователей из Москвы и области. Основные из них связаны с тем, что не загружается приложение и не отправляются сообщения. Также о сбоях сообщили жители Петербурга, Нижегородской и Калининградской областей.