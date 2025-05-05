Жители Московского региона массово пожаловались на сбои в работе Telegram
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Пользователи из Московского региона пожаловались на сбои в работе Telegram. Это следует из информации с сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных веб-ресурсов.
Так, за один час поступило свыше пяти тысяч жалоб пользователей из Москвы и области. Основные из них связаны с тем, что не загружается приложение и не отправляются сообщения. Также о сбоях сообщили жители Петербурга, Нижегородской и Калининградской областей.
Ранее сбой произошёл в работе одного из крупнейших пиратских ресурсов Rutracker. Пользователи получили уведомления о том, что «не удаётся установить соединение с сайтом».