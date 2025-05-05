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Регион
5 мая, 09:05

Жители Московского региона массово пожаловались на сбои в работе Telegram

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Пользователи из Московского региона пожаловались на сбои в работе Telegram. Это следует из информации с сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных веб-ресурсов.

Так, за один час поступило свыше пяти тысяч жалоб пользователей из Москвы и области. Основные из них связаны с тем, что не загружается приложение и не отправляются сообщения. Также о сбоях сообщили жители Петербурга, Нижегородской и Калининградской областей.

В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе Telegram
В Роскомнадзоре назвали причину сбоя в работе Telegram

Ранее сбой произошёл в работе одного из крупнейших пиратских ресурсов Rutracker. Пользователи получили уведомления о том, что «не удаётся установить соединение с сайтом».

Татьяна Миссуми
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