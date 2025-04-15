Сбой произошёл в работе одного из крупнейших пиратских ресурсов Rutracker

Один из крупнейших российских пиратских ресурсов Rutracker перестал работать. По сообщениям пользователей, сайт не доступен уже более 6-7 часов. Причины сбоя пока неизвестны, но пользователи получают уведомления о том, что «не удаётся установить соединение с сайтом».

Rutracker начал свою деятельность в 2004 году. В мае 2015 года издательство «Эксмо» подало в суд с требованием о полной блокировке сайта в России. Мосгорсуд удовлетворил это требование, и в январе 2016 года решение о блокировке стало обязательным для исполнения.