Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 19:07

Сбой произошёл в работе одного из крупнейших пиратских ресурсов Rutracker

Один из крупнейших российских пиратских ресурсов Rutracker перестал работать. По сообщениям пользователей, сайт не доступен уже более 6-7 часов. Причины сбоя пока неизвестны, но пользователи получают уведомления о том, что «не удаётся установить соединение с сайтом».

Rutracker начал свою деятельность в 2004 году. В мае 2015 года издательство «Эксмо» подало в суд с требованием о полной блокировке сайта в России. Мосгорсуд удовлетворил это требование, и в январе 2016 года решение о блокировке стало обязательным для исполнения.

Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
Российские пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Ранее Life.ru сообщал, что пользователи WhatsApp в России сообщили о проблемах с работой мессенджера, в основном касающихся уведомлений и функционирования мобильного приложения. Они испытывают сложности с отправкой сообщений в групповых чатах, однако личные сообщения отправляются без затруднений.

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Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Александра Мышляева
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