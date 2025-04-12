Российские пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера

Пользователи WhatsApp в России сообщили о сбоях в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector, поступило более двух тысяч жалоб.

Основные проблемы связаны с оповещениями и неполадками в работе мобильного приложения. Пользователи отмечают, что испытывают трудности с отправкой сообщений в групповые чаты. При этом, как отмечают пользователи, трудностей с отправкой личных сообщений не возникает.