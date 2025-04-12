Российские пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Смартфон в руке. Обложка © Freepik
Пользователи WhatsApp в России сообщили о сбоях в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector, поступило более двух тысяч жалоб.
Основные проблемы связаны с оповещениями и неполадками в работе мобильного приложения. Пользователи отмечают, что испытывают трудности с отправкой сообщений в групповые чаты. При этом, как отмечают пользователи, трудностей с отправкой личных сообщений не возникает.
А на днях жители нескольких регионов России начали массово сообщать о перебоях в работе мессенджера Telegram. Большинство жалоб (68%) касались нестабильной работы мобильного приложения.