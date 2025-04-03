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3 апреля, 10:33

Россиян предупредили о наказании за сдачу аккаунта WhatsApp в аренду

МВД РФ: За сдачу в аренду аккаунта WhatsApp можно получить 10 лет колонии

За передачу аккаунтов в мессенджере WhatsApp в аренду может грозить уголовная ответственность вплоть до десяти лет лишения свободы. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — проинформировали в управлении, напомнив, что статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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О новой мошеннической схеме стало известно в начале марта. Аферисты предлагают пользователю мессенджера сдать аккаунт WhatsApp в аренду, но в случае противоправных действий ответственность понесёт и сам владелец учётной записи. Впрочем, это может быть любая платформа для обмена сообщениями. Особенно опасны такие уловки для тех, кто привязал туда тот же номер, что и к банковским приложениям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PixieMe

Юрий Лысенко
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