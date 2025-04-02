В Москве аферисты развели девушку на четыре кредита с помощью письма от «Почты России»

В Москве злоумышленники развели 23-летнюю девушку на 800 тысяч рублей. Сделали это аферисты с помощью заказного письма якобы от «Почты России», сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, пострадавшей позвонили из «Почты России» и сказали, что на её имя пришло заказное письмо. Девушку попросили ввести адрес в чат-боте. Для этого она перешла по ссылке и авторизовалась через «Госуслуги». После ей пришли СМС о попытках входа на государственный портал.

Когда жертва поняла, что натворила, подоспела «помощь». Якобы с «Госуслуг» ей пришло письмо о подозрительной активности в её аккаунте. «Сотрудники» госпортала и Центрального банка уверяли девушку, что мошенники уже набрали кредитов на её имя. Однако рассказывать об этом пострадавшей запретили — грозились привлечь за государственную измену.

В итоге напуганная девушка оформила четыре кредита общей суммой 800 тысяч рублей и перевела всю сумму в «надёжное» место, а именно «доверенному лицу» из банка. В заключении «специалист» попросил её перевести 500 звёзд в телеграме за его «переработку».